«Это не старость»: какие изменения после 60-ти нельзя списывать на возраст

Люди старше 60 лет начинают чаще сталкиваться с различными заболеваниями, однако далеко не каждое ухудшение самочувствия можно объяснить естественным старением. Боль в суставах, снижение зрения или слуха, нарушения сна, депрессия и даже заметное замедление привычного темпа жизни требуют внимания врача. Об этом в Международный день пожилого человека, который отмечается 1 октября, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал профессор, директор научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология» Кирилл Прощаев.

По классификации Всемирной организации здравоохранения, пожилыми считаются люди в возрасте от 60 до 74 лет, с 75 до 89 лет — люди старческого возраста, а после 90 лет — долгожители. Однако сам по себе возраст, по словам специалиста, не должен становиться объяснением любых изменений в здоровье или поведении.

При этом некоторые возрастные изменения действительно существуют. Например, человек может немного медленнее запоминать новую информацию, но это не означает, что он теряет память. К бытовым возрастным особенностям можно отнести и ситуации, когда человек какое-то время ищет очки, которые в итоге обнаруживаются у него на голове. Однако принципиально важно другое: физиологическое старение не должно существенно ухудшать качество жизни.

«Если что-то происходит, что меняет привычный ритм жизни, это повод обратиться к врачу. Заболели суставы — это повод обратиться к врачу, это не возраст. Стали медленнее ходить — необходимо обратиться к врачу. Снизилось зрение, снизился слух — это все, опять же, поводы обращаться к врачу», — объяснил геронтолог.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина ]

То же касается сна и эмоционального состояния. Если человек стал значительно хуже спать, у него появилась выраженная подавленность или депрессия, это также не следует автоматически считать неизбежным следствием старения. Задача врача — выяснить причину таких изменений и при необходимости назначить обследование и лечение.

По словам Прощаева, путаница возникает потому, что с возрастом действительно увеличивается вероятность развития ряда заболеваний. Например, после 60 лет повышается риск артериальной гипертензии и остеоартрита. Но болезнь и старость — не одно и то же.

«Возраст является рисковым фактором по ряду заболеваний. Чем старше становится человек, тем выше у него вероятность заболеть гипертонической болезнью, тем выше риск заболеть, например, остеоартритом. По сути дела, за увеличение продолжительности жизни мы расплачиваемся повышением риска ряда заболеваний. Но еще раз подчеркну: это нельзя списывать на возраст, необходимо обращаться к врачам и обследоваться», — сказал специалист.

Для людей старше 60 лет существует и специальный медицинский инструмент — комплексная гериатрическая оценка. По словам геронтолога, она применяется в российской системе оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» и позволяет комплексно оценить состояние человека. При этом соответствующей методикой владеют не только гериатры, но и терапевты и врачи общей практики.

Таким образом, главный принцип здорового старения, по словам эксперта, довольно простой: возраст сам по себе не должен становиться причиной отказа от привычной жизни. Если человек внезапно перестал нормально ходить, видеть, слышать, спать или выполнять привычные дела, гораздо полезнее искать причину вместе с врачом, чем объяснять все цифрой в паспорте.