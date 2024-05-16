Подмосковные нейрохирурги спасли пациента от приступов эпилепсии, удалив опухоль мозга

Нейрохирурги Подольской областной клинической больницы спасли 24-летнего молодого человека от эпилептических приступов, причиной которых была опухоль мозга, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Сосудистую аномалию — каверному левой лобной доли — специалисты выявили в ходе МРТ. Как рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Михаил Землянский, опухоль удалили с помощью малотравматичной операции, которая длилась три часа.

«Над бровью пациента сделали разрез длиной 2,5 сантиметра, затем в черепе пациента было сделано отверстие диаметром 2 сантиметра, через которое специалистам удалось проникнуть в мозг и удалить каверному», — сказал врач.

После операции состояние юноши заметно улучшилось. Эпилептических приступов больше не возникало.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новой подстанции скорой помощи в Ногинске.