Выпадение волос, ломкость ногтей и усталость: какие дефициты проверить

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая]

Выпадение волос, ломкость ногтей и постоянная усталость могут быть связаны с дефицитом железа, витамина D или B12. Врач-терапевт Санджар Юнусов рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какие анализы стоит проверить при таких симптомах и какие заболевания могут вызывать похожие изменения.

Сезонные изменения действительно могут отражаться на состоянии волос и ногтей. Осенью выпадение волос у многих усиливается из-за физиологического обновления волосяных фолликулов.

«Сокращение солнечного света также уменьшает естественную выработку витамина D, а холодный и сухой воздух может делать кожу и ногти более хрупкими», — добавил врач.

Чаще всего одновременно несколько подобных симптомов могут быть связаны с железодефицитом, в том числе низким уровнем ферритина, а также дефицитом витамина D и B12. Реже причиной становятся недостаток фолиевой кислоты, цинка и биотина.

«Симптомы часто накладываются друг на друга, поэтому без анализов определить конкретный дефицит невозможно», — отметил Юнусов.

Однако дело не всегда в недостатке витаминов или микроэлементов. Схожую картину могут давать гипотиреоз и другие нарушения работы щитовидной железы. Среди возможных причин врач также назвал хронический стресс, недосып, строгие диеты и резкую потерю веса.

«У женщин подобные изменения могут быть связаны и с гормональными колебаниями, в том числе в послеродовой период, при пременопаузе и СПКЯ», — объяснил терапевт.

Проверять все возможные показатели без симптомов и консультации специалиста врач не рекомендует. Лишние исследования не дают пользы и могут создавать дополнительную тревожность.

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