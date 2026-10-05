«Соль — менее 5 г в сутки»: кардиолог Погосова раскрыла секрет защиты от инфаркта

Заместитель генерального директора НМИЦ кардиологии имени академика Е. И. Чазова Минздрава России по научной работе и профилактической кардиологии Нана Погосова рассказала ТАСС о мерах профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам эксперта, в меню стоит включить овощи, фрукты, бобовые культуры, цельнозерновые продукты, орехи и прочие источники ценных нутриентов. Одновременно следует сократить потребление переработанного мяса, сладких напитков и пищи с высоким содержанием насыщенных жиров.

«Питание должно включать овощи, фрукты, бобовые, цельнозерновые продукты, орехи и другие источники полезных питательных веществ. Желательно ограничивать переработанное мясо, сладкие напитки и продукты с избытком насыщенных жиров. Ориентир по соли - менее 5 г в сутки, включая соль в хлебе, сыре, соусах и готовых блюдах», - сказала она.

Погосова также напомнила о важности полноценного отдыха и эмоционального равновесия. Взрослому человеку в большинстве случаев необходимо спать от семи до девяти часов. Хроническая бессонница, сильная сонливость в дневное время, а также признаки тревоги или депрессии служат сигналом для обращения к специалистам.

Кроме того, для сохранения здоровья на протяжении многих лет специалист рекомендовала не пренебрегать регулярными профилактическими обследованиями. Многие недуги протекают бессимптомно и не дают о себе знать. Выявить их удается лишь при целенаправленной диагностике в ходе диспансеризации или профосмотра. В рамках этих процедур можно измерить артериальное давление, проверить показатели крови, оценить сердечно-сосудистый риск и при необходимости направить пациента на дополнительное обследование, заключила Погосова.

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