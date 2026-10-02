Простуда может убивать: врачи назвали опасные симптомы

Типичные признаки ОРВИ знакомы каждому: насморк, кашель, боль в горле, чихание, усталость, хриплый голос. Обычно они усиливаются на третий-пятый день. Но есть сигналы, при которых ждать нельзя. Врачи советуют срочно идти к терапевту, если симптомы не проходят через 10 дней или становятся сильнее. Также насторожить должны одышка и боль в груди, очень высокая температура, жар или озноб.

Отдельно специалисты выделяют затяжной кашель — более трех недель — и температуру, которая не спадает три дня. А если простуда протекает на фоне лечения рака или хронических заболеваний (диабет, проблемы с сердцем, легкими или почками), визит к врачу обязателен.

Ранее стало известно, что анализ крови предупредит о сердечной недостаточности заранее.