Простуда может убивать: врачи назвали опасные симптомы

Врачи перечислили симптомы простуды, требующие срочной помощи

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]

Некоторые симптомы простуды требуют немедленного обращения к врачу. Об этом сообщает Mirror.

Типичные признаки ОРВИ знакомы каждому: насморк, кашель, боль в горле, чихание, усталость, хриплый голос. Обычно они усиливаются на третий-пятый день. Но есть сигналы, при которых ждать нельзя. Врачи советуют срочно идти к терапевту, если симптомы не проходят через 10 дней или становятся сильнее. Также насторожить должны одышка и боль в груди, очень высокая температура, жар или озноб.

Отдельно специалисты выделяют затяжной кашель — более трех недель — и температуру, которая не спадает три дня. А если простуда протекает на фоне лечения рака или хронических заболеваний (диабет, проблемы с сердцем, легкими или почками), визит к врачу обязателен.

Ранее стало известно, что анализ крови предупредит о сердечной недостаточности заранее.

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