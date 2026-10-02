Недостаток соли оказался опасен для памяти

Ученые связали недостаток соли в рационе с ухудшением памяти

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]

Не только избыток, но и длительный недостаток соли в рационе может ухудшать память. Об этом сообщает журнал Food Research International.

Ученые поставили эксперимент на мышах, которым пересадили микрофлору здоровых людей. Животных разделили на три группы: одни получали нормальное количество соли, другие — очень мало, третьи — очень много. Через 14 недель проверили память. Результат удивил: провалились и те, кто недосаливал, и те, кто пересаливал. Но причины оказались разными.

У мышей с дефицитом соли в гиппокампе — зоне, отвечающей за память, — упал уровень белков, нужных для связи между нейронами. У тех, кто получал соли слишком много, развилось воспаление и окислительный стресс, а микрофлора изменилась не в лучшую сторону. Вывод прост: мозгу нужен баланс. Соль — не яд, но и не витамин. 

Ранее диетолог Поляков сравнил обычную соль с экзотическими аналогами.

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