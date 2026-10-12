«Не польза, а азарт». Врач рассказал, какие хобби спасают мозг

Врач Исмаилов: танцы и спорт сохраняют активность мозга

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Дарина Левкина]

При выборе хобби для здоровья мозга важны не «полезность», а эмоции и когнитивные процессы, заявил врач Али Исмаилов в беседе с «Лента.ру».

При выборе хобби для здоровья мозга важны не «полезность», а эмоции и когнитивные процессы, заявил врач Али Исмаилов в беседе с «Лена.ру».

По его словам, ценность представляет деятельность, приносящая искренние положительные эмоции — они стимулируют внимание, память и мотивацию.

На первом месте среди эффективных видов досуга — физическая активность: танцы, спорт, ходьба, плавание, велосипед. Особый потенциал невролог видит в танцах: они требуют контроля тела, чувства ритма, памяти на движения и контакта с партнером.

Вторую группу составляют хобби на освоение новых навыков: музыка, программирование, рисование, языки, фото. Для мозга важна сама механика учебы — попытки, ошибки, корректировка, новые нейронные связи.

Пользу могут давать и некоторые компьютерные игры — с быстрой реакцией, многозадачностью и стратегией. Но если они вытесняют общение, сон и движение, польза обнуляется. Важна не форма, а глубина вовлечения когнитивных функций.

Большое значение имеет четкая цель. Эксперт советует превращать хобби в проекты: учить язык ради поездки, выстраивать маршруты, делать тематические фотосессии. Целеполагание заставляет планировать и систематизировать информацию. С юмором он упомянул и заботу о большой семье: общение с детьми и внуками требует постоянной адаптации.

Семьям с пожилыми родственниками Исмаилов рекомендует сохранять у них ощущение ценности. Не делать все за них, а привлекать к обсуждению семейных вопросов, просить о посильной помощи и совета.

Мозг сохраняет активность только при комплексной нагрузке, подкрепленной эмоциями, чувством значимости и целью, подчеркнул доктор.

Ранее врач Смирнова сообщила, что орехи и сухофрукты полезны для мозга, сердца и пищеварения.

Читайте также

Вода перед едой и острый перец: кардиолог назвала привычки для здоровья кишечника и сердца

Вода перед едой и острый перец: кардиолог назвала привычки для здоровья кишечника и сердца

Детская поликлиника на Парковой приняла нового молодого специалиста

Детская поликлиника на Парковой приняла нового молодого специалиста

«Прививка облегчает течение». Кому нужна вакцинация от гриппа?

«Прививка облегчает течение». Кому нужна вакцинация от гриппа?

«Оземпик» из холодильника: врач назвала продукты, которые снижают аппетит без уколов

«Оземпик» из холодильника: врач назвала продукты, которые снижают аппетит без уколов

Три привычки, которые убивают почки: врач назвал главные угрозы

Три привычки, которые убивают почки: врач назвал главные угрозы

«Соль — менее 5 г в сутки»: кардиолог Погосова раскрыла секрет защиты от инфаркта

«Соль — менее 5 г в сутки»: кардиолог Погосова раскрыла секрет защиты от инфаркта

Суперфуды против воспалений: врач назвала идеальную противовоспалительную продуктовую корзину

Суперфуды против воспалений: врач назвала идеальную противовоспалительную продуктовую корзину

«У них больше белого вещества». Что не так с мозгом у детей с лишним весом?

«У них больше белого вещества». Что не так с мозгом у детей с лишним весом?

Офтальмолог назвал норму черники для здоровья глаз

Офтальмолог назвал норму черники для здоровья глаз

Почему сон портится с возрастом: эксперты назвали причины

Почему сон портится с возрастом: эксперты назвали причины

Новые правила: с октября стоматологи в РФ обязаны обезболивать пациентов

Новые правила: с октября стоматологи в РФ обязаны обезболивать пациентов

«Капуста — чемпион». Врач рассказала, как поддержать иммунитет осенью

«Капуста — чемпион». Врач рассказала, как поддержать иммунитет осенью

Добавьте mosregtoday.ru в избранное