«Не польза, а азарт». Врач рассказал, какие хобби спасают мозг

При выборе хобби для здоровья мозга важны не «полезность», а эмоции и когнитивные процессы, заявил врач Али Исмаилов в беседе с «Лента.ру».

При выборе хобби для здоровья мозга важны не «полезность», а эмоции и когнитивные процессы, заявил врач Али Исмаилов в беседе с «Лена.ру».

По его словам, ценность представляет деятельность, приносящая искренние положительные эмоции — они стимулируют внимание, память и мотивацию.

На первом месте среди эффективных видов досуга — физическая активность: танцы, спорт, ходьба, плавание, велосипед. Особый потенциал невролог видит в танцах: они требуют контроля тела, чувства ритма, памяти на движения и контакта с партнером.

Вторую группу составляют хобби на освоение новых навыков: музыка, программирование, рисование, языки, фото. Для мозга важна сама механика учебы — попытки, ошибки, корректировка, новые нейронные связи.

Пользу могут давать и некоторые компьютерные игры — с быстрой реакцией, многозадачностью и стратегией. Но если они вытесняют общение, сон и движение, польза обнуляется. Важна не форма, а глубина вовлечения когнитивных функций.

Большое значение имеет четкая цель. Эксперт советует превращать хобби в проекты: учить язык ради поездки, выстраивать маршруты, делать тематические фотосессии. Целеполагание заставляет планировать и систематизировать информацию. С юмором он упомянул и заботу о большой семье: общение с детьми и внуками требует постоянной адаптации.

Семьям с пожилыми родственниками Исмаилов рекомендует сохранять у них ощущение ценности. Не делать все за них, а привлекать к обсуждению семейных вопросов, просить о посильной помощи и совета.

Мозг сохраняет активность только при комплексной нагрузке, подкрепленной эмоциями, чувством значимости и целью, подчеркнул доктор.

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