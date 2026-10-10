Холка на шее может остаться навсегда: врач объяснил, когда упражнения не помогут

Холку на шее, которая образовалась из-за структурных изменений позвоночника, не всегда удается полностью устранить с помощью упражнений. В некоторых случаях для исправления выраженной деформации может потребоваться операция. Об этом ТАСС рассказал детский травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Андрей Семенов.

По словам специалиста, существует два основных вида холки — жировая и кифозная. Они отличаются причинами появления и подходами к лечению. В первом случае характерное утолщение в области шеи связано со скоплением жировой ткани, во втором — с изменением формы позвоночника.

Кифозная холка формируется при деформации позвонков. В отличие от жирового валика, она имеет костную основу, поэтому избавиться от нее значительно сложнее.

Семенов объяснил, что структурный кифоз представляет собой стойкое изменение формы позвоночника. Это означает, что даже при регулярном выполнении упражнений первоначальное положение позвонков может полностью не восстановиться.

При такой деформации основной целью лечения становится уменьшение выраженности изменений, улучшение самочувствия и снижение связанных с ними неприятных ощущений. При этом рассчитывать на быстрое и полное исчезновение холки без хирургического вмешательства не стоит.

Врач отметил, что физические упражнения способны умеренно уменьшить проявления кифоза. Особенно полезной такая нагрузка может быть при постуральном, или гибком, кифозе, когда изменение осанки еще не связано со стойкой костной деформацией.

В качестве первого шага специалист рекомендует упражнения, направленные на укрепление мышц-разгибателей спины и улучшение подвижности грудного отдела позвоночника.

Однако эффективность подобной гимнастики имеет ограничения. По словам Семенова, исследования обратимости кифозной холки проводились преимущественно среди пожилых людей. Полученные результаты показывают, что упражнения могут давать положительный, но обычно умеренный эффект.

При тяжелой структурной деформации, которая продолжает прогрессировать и сопровождается симптомами, врачи могут рассматривать дополнительные методы лечения. В частности, речь идет об использовании специального корсета, а в отдельных случаях — о хирургическом вмешательстве.

При этом жировая холка имеет другую природу. Ранее Семенов объяснял, что ее появление может быть связано с избыточной массой тела, приемом гормональных препаратов или повышенным уровнем кортизола.

По словам врача, жировую холку в некоторых случаях можно устранить полностью, если выявить и скорректировать причину ее образования.