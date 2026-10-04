Грязные руки — путь к вирусу. Врач рассказала, как защититься от ОРВИ

Эпидемиолог Семейкина: в сезон простуд важно мыть руки и не касаться лица

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Во время подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями важно содержать руки в чистоте и избегать прикосновений к лицу. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала заведующая отделом эпидемиологии «Центра гигиены и эпидемиологии» в Приморском крае Любовь Семейкина.

«При возвращении домой с улицы, перед едой, после посещения туалета. Тщательно мойте руки с мылом особенно после возвращения с улицы. В отношении профилактики ОРВИ главное — держать руки чистыми и не трогать лицо», — приводит агентство слова специалиста.

По ее словам, в общественных местах допускается использование антисептиков для рук в индивидуальной упаковке.

Ранее врач Умнов сообщил, что жирная рыба и кисломолочные продукты полезны для иммунитета.

Читайте также

Нейробиолог раскрыл метод быстрого засыпания

Нейробиолог раскрыл метод быстрого засыпания

Дефицит витамина D или обычная усталость: какие симптомы нельзя игнорировать

Дефицит витамина D или обычная усталость: какие симптомы нельзя игнорировать

Четыре года боли и 29 врачей: мужчине ампутировали обе ноги из-за неверного диагноза

Эксперты развеяли популярные советы о сне

Эксперты развеяли популярные советы о сне

Меняют формулу: эндокринолог предупредила о вреде просроченных БАДов

Меняют формулу: эндокринолог предупредила о вреде просроченных БАДов

«Тихий страж сердца». Умные браслеты научились предсказывать инсульт

«Тихий страж сердца». Умные браслеты научились предсказывать инсульт

Ученые нашли способ защитить суставы от старения

Ученые нашли способ защитить суставы от старения

Кашляющий коллега может заразить вас за один день: как не подхватить ОРВИ в офисе

Кашляющий коллега может заразить вас за один день: как не подхватить ОРВИ в офисе

«Недосып снижает внимание и ухудшает память»: раскрыты последствия всего одной бессонной ночи

«Недосып снижает внимание и ухудшает память»: раскрыты последствия всего одной бессонной ночи

«Организм не успевает восстановиться»: к чему приводит сон после полуночи?

«Организм не успевает восстановиться»: к чему приводит сон после полуночи?

Рост спроса: в Нижегородской области тратят миллионы на лекарства от эректильной дисфункции

Рост спроса: в Нижегородской области тратят миллионы на лекарства от эректильной дисфункции

Музыка вместо таблеток? Врач — о влиянии звука на сердце

Музыка вместо таблеток? Врач — о влиянии звука на сердце

Добавьте mosregtoday.ru в избранное