Грязные руки — путь к вирусу. Врач рассказала, как защититься от ОРВИ

Во время подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями важно содержать руки в чистоте и избегать прикосновений к лицу. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала заведующая отделом эпидемиологии «Центра гигиены и эпидемиологии» в Приморском крае Любовь Семейкина.