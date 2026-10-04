Грязные руки — путь к вирусу. Врач рассказала, как защититься от ОРВИ
Эпидемиолог Семейкина: в сезон простуд важно мыть руки и не касаться лица
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]
Во время подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями важно содержать руки в чистоте и избегать прикосновений к лицу. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала заведующая отделом эпидемиологии «Центра гигиены и эпидемиологии» в Приморском крае Любовь Семейкина.
«При возвращении домой с улицы, перед едой, после посещения туалета. Тщательно мойте руки с мылом особенно после возвращения с улицы. В отношении профилактики ОРВИ главное — держать руки чистыми и не трогать лицо», — приводит агентство слова специалиста.
По ее словам, в общественных местах допускается использование антисептиков для рук в индивидуальной упаковке.
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