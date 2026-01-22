Начинайте готовиться уже сейчас: какие проблемы принесет ретроградный Меркурий в 2026 году

С 26 февраля по 20 марта 2026 года Меркурий, планета коммуникаций, логики и информации, уходит в ретроградное движение. Многие уже слышали о его влиянии, и недаром: этот период действительно требует особого внимания и подготовки. Почему начинать готовиться к нему нужно уже сейчас, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала астролог Элиана Астратова.

Эзотерик объяснила, что эффект ретроградного Меркурия ощущается за несколько недель до и после его официальных дат.

«Это время, когда закладываются основы для будущих задержек и недоразумений, и если не предпринять меры предосторожности, то можно столкнуться с неприятными последствиями», — пояснила астролог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Что нужно успеть завершить до 26 февраля

По словам гадалки, стоит перепроверить все важные бумаги, убедиться в отсутствии ошибок и подписать все необходимые соглашения, так как ретроградный Меркурий часто провоцирует задержки, споры и необходимость переделывать уже завершенные дела.

Фото: [ istockphoto.com/ilkercelik ]

«Проведите профилактику, обновите программное обеспечение и сделайте резервные копии важных данных. В этот период техника часто выходит из строя, а данные могут быть потеряны. Также следует забронировать билеты, отели и продумать маршрут заранее. Возможны задержки, отмены рейсов и путаница с бронированиями», — добавила Астратова.

Кроме того, стоит убедитесь, что все сообщения доходят до адресатов и что люди все правильно понимают. Необходимо перепроверять информацию и быть готовым к недоразумениям.

Чего ждать от ретроградного Меркурия

В этот период, по словам астролога, возрастает вероятность недопониманий, ошибок в документах, задержек в делах и проблем с техникой. Однако ретроградный Меркурий — это не время для паники, а скорее возможность переосмыслить прошлый опыт, завершить незавершенные дела и навести порядок в своей жизни.

Фото: [ istockphoto.com/danr13 ]

«Это отличное время для возвращения к старым проектам. Завершите то, что давно откладывали. Также подходит для встреч со старыми друзьями — возобновите утраченные связи. А еще — займитесь самоанализом и медитацией», — посоветовала эксперт.

