Врач Сластен: выпивать более одного стакана бабл-ти в неделю опасно для здоровья

«Классический вариант содержит сахарный сироп, молочную основу или сливки, чай и тапиоку — источник быстроусвояемых углеводов. Одна порция может включать 30-60 г сахара, что сопоставимо или превышает рекомендованную суточную норму свободных сахаров для взрослого человека. Кроме того, напиток часто содержит кофеин, который усиливает нагрузку на нервную и сердечно-сосудистую системы», — пояснила врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».