Врач Сластен: выпивать более одного стакана бабл-ти в неделю опасно для здоровья
Фото: [istockphoto.com/ZeynepKaya]
Выпивать больше одного стакана популярного бабл-ти в неделю — опасно для здоровья. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Юлия Сластен. Эксперт рассказала, для кого особенно вреден модный напиток с тапиокой.
Бабл-ти относится к сладким напиткам с высокой калорийностью и выраженной гликемической нагрузкой, отметила Сластен.
«Классический вариант содержит сахарный сироп, молочную основу или сливки, чай и тапиоку — источник быстроусвояемых углеводов. Одна порция может включать 30-60 г сахара, что сопоставимо или превышает рекомендованную суточную норму свободных сахаров для взрослого человека. Кроме того, напиток часто содержит кофеин, который усиливает нагрузку на нервную и сердечно-сосудистую системы», — пояснила врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Наибольшую осторожность, продолжила она, следует соблюдать детям и подросткам, людям с избыточной массой тела, инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, заболеваниями ЖКТ, а также беременным женщинам.
«У этих групп регулярное употребление бабл-ти может способствовать колебаниям уровня глюкозы крови, формированию метаболических нарушений, усилению тревожности и нарушению сна. Допустимой считается эпизодическая порция — не чаще одного раза в неделю, предпочтительно в уменьшенном объеме, без добавленного сахара и сливок», — заключила Сластен.
