Украинские онлифанщицы задолжали в бюджет Украины более $9 млн

Украинские создатели контента на платформе OnlyFans накопили значительную налоговую задолженность перед бюджетом Украины, пишет издание «Экономическая правда» со ссылкой Государственную налоговую службу по состоянию.

Отмечается, что за два года (речь идет о периоде с 2020 по 2022 года), сумма непогашенных налоговых обязательств за период достигла 384,7 млн гривен, что эквивалентно $9,3 млн.

Платформа OnlyFans, позволяющая авторам получать доход от распространения контента для взрослых, удерживает 20% от всех поступлений.

Сервис приобрел особую популярность во время пандемии коронавируса, когда многие украинцы начали активно использовать его для заработка. Владельцем платформы является украинско-американский предприниматель Леонид Радвинский.

Как пишет «ЭП», правовой статус деятельности создателей контента на Украине остается сложным. Согласно действующему законодательству, производство и распространение порнографических материалов подпадает под уголовную ответственность. При этом сама платформа официально зарегистрирована как налогоплательщик и исправно перечисляет в бюджет налог на добавленную стоимость.

Ранее сообщалось, что в Москве топ-менеджер обвинил подругу-эскортницу в мошенничестве на 50 млн рублей.