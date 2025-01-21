Нужно время: стало известно, когда Эльвира Т встретит новую любовь

Известная российская певица Эльвира Т (настоящее имя Эльвира Тугушева) заявила в социальных сетях о разводе с Александром Гречаником. Брак пары просуществовал всего полтора года. По словам девушки, она думала, что выходит замуж, а оказалось, что «усыновила инфантильного мальчика-подростка». Однако певица отметила, что разочарована, но все еще верит в любовь.

Как скоро девушка найдет нового молодого человека, ждет ли ее еще один брак и когда поклонники увидят беременную фотосессию Эльвиры Т, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала таролог Майя Королева.

«Если мы рассматриваем ближайшее будущее, то новая любовь появится в жизни Эльвиры Т в течение следующего года. Таро часто указывает на циклы, и, если учитывается текущая энергетика, можно понять, что ей нужно сосредоточиться на себе и своих желаниях, прежде чем встречать кого-то нового. Важно, чтобы она научилась строить здоровые границы и любить себя, что привлечет в жизнь человека с похожими ценностями», — пояснила эзотерик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Что касается следующего брака, продолжила она, если Эльвира откроется новым возможностям и будет работать над собой, следующий брак не только возможен, но и может произойти в течение следующих 2-3 лет.

«Это будет время, когда она сможет не только наладить романтические отношения, но и полюбить заново, основываясь на опыте своего прошлого. Ключом станет понимание собственных потребностей и желаний в партнерстве», — добавила Королева.

Что касается детей, по словам таролога, если у Эльвиры будут серьезные и стабильные отношения в предстоящие 3-5 лет, то шансы на создание семьи и рождение детей высоки.

«Ей стоит сосредоточиться на личной гармонии, открытости и готовности к новым отношениям. Эльвира имеет прекрасные перспективы впереди, и ее внутренняя работа будет залогом успешной любви и семьи», — заключила таролог.

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