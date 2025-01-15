Будет два ребенка: Самбурская может стать мамой — когда это произойдет

Популярная актриса Настасья Самбурская с помощью нейросети решила узнать возможную внешность своих детей. Артистка увидела дочь и сына, который ей особенно понравился. Также Настасья отметила, что очень надеется, что когда-нибудь родит такого мальчика.

Будут ли на самом деле у Самбурской дети и когда она наконец станет матерью, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала таролог Майя Королева. По словам эксперта, этот важный этап в жизни актрисы начнет разворачиваться через несколько лет.

«Карты указывают на период, когда звезды будут особенно благоприятны для материнства — это может быть в промежутке между 2025 и 2027 годами. Но она уже готова к роли матери, это точно», — заявила эзотерик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Также таролог уверена, что у Самубрской действительно будет два ребенка.

«Таро показывают карту, связанную с гармонией и изобилием, что может говорить о двух детях. Эти маленькие ангелы, как бы их ни звали, принесут свет и радость в жизнь Настасьи, сделав ее еще более многогранной и насыщенной», — заключила Королева.

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