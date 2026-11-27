Французское правосудие впервые привлекло к ответственности Карлу Бруни, супругу бывшего президента Николя Саркози. В 2027 году она предстанет перед судом вместе с мужем и еще девятью обвиняемыми. Их подозревают в попытке подкупить ключевого свидетеля «ливийского дела» Зияда Такиеддина. Он входил в окружение Муаммара Каддафи и ранее заявлял, что Ливия финансировала президентскую кампанию Саркози 2007 года.

По версии прокуратуры, операция называлась «Спасти Сарко». Следователи установили, что Бруни пользовалась отдельным телефоном для связи с «королевой» папарацци Мими Маршан. Та организовала интервью, в которых свидетель должен был отказаться от прежних показаний. Материалы вышли в ноябре 2020 года на BFMTV и в журнале Paris Match. Телефон нашли благодаря приложению для контроля здоровья, на допросах Бруни отрицала его существование. Ей также вменяют помощь Маршан с вылетом в Бейрут для встречи с Такиеддином в период пандемии.

Саркози отрицает обвинения и называет происходящее местью клана Каддафи за свержение режима в Ливии. 30 ноября суд огласит решение по апелляции в основном деле, где прокуратура требует семь лет лишения свободы. По новому делу грозит до десяти лет. Правые комментаторы видят в действиях прокуратуры давление на защиту, левые СМИ указывают на связи Маршан с окружением Эмманюэля Макрона.