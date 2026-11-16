Зимний отдых 2026–2027: как сэкономить до 30% на перелетах и поездах в праздничный сезон

Бронировать туры и билеты на новогодние каникулы нужно уже сейчас, пока цены не взлетели до максимума, а свободные места в отелях не закончились. Как сообщили интернет-изданию «Ямал-Медиа» руководитель агентства Go Travel Наталия Ансталь и гендиректор компании АРТ-ТУР Дмитрий Арутюнов, рассчитывать на горящие путевки в сезоне 2026–2027 не стоит, но сэкономить все же можно за счет правильного выбора дат и маршрутов.

Зимняя сказка по России

Среди внутренних направлений безусловными лидерами остаются Санкт-Петербург, Карелия, Красная Поляна в Сочи и родина Деда Мороза — Великий Устюг. По оценке главы Go Travel Наталии Ансталь, короткий экскурсионный тур на четыре-пять ночей обойдется в среднем в ₽30 тыс. на человека.

Эксперт советует не затягивать с покупкой путевок в Карелию и Великий Устюг: к декабрю в продаже остаются только самые дорогие номера. При этом планировать визит к Деду Морозу нужно строго от наличия свободных программ и гостиниц, а не от билетов — иначе можно приехать в город без крыши над головой и праздничных развлечений.

Зарубежные маршруты: от бюджетной Турции до экзотической Азии

Для поездок за границу зимой 2026–2027 годов россияне чаще всего выбирают Таиланд, Вьетнам, Шри-Ланку, Китай, а также Египет, ОАЭ и Турцию. Недельный отдых в странах Азии стартует от ₽200 тыс. на двоих, однако важно заранее уточнять наличие праздничного ужина: чаще всего азиатские отели не проводят новогодних шоу, и досуг приходится организовывать самостоятельно.

Зимняя Турция привлекает возможностью поживать в люксовых отелях с подогреваемыми или крытыми бассейнами гораздо дешевле летнего прайса — путевка на двоих обойдется в ₽120–150 тыс. В Эмиратах выбор зависит от региона: в Дубае, Абу-Даби или Шардже можно ограничиться завтраками, а вот в отдаленных Фуджейре и Рас-эль-Хайме лучше брать полный пансион. Тем, кто хочет сэкономить на пляжном отдыхе, Наталия Ансталь рекомендует вылетать около 20 декабря с возвратом до боя курантов: в этот период тур в Египет с системой «все включено» реально найти за ₽130 тыс., а в ОАЭ на базе завтраков — уложиться в сумму до ₽100 тыс.

Лайфхаки для авиапассажиров

Рассчитывать на привычные скидки в последний момент не приходится. Гендиректор компании АРТ-ТУР Дмитрий Арутюнов предупредил, что горящих туров на рынке практически нет из-за ограниченного числа зарубежных рейсов. По его словам, единственный шанс поймать выгодный вариант — следить за спецпредложениями за пару недель до вылета, когда туроператоры закрывают последние места в блоках, а также присмотреться к скидкам в странах Персидского залива и стыковочным рейсам в Азию через Китай.

Чтобы не переплачивать за перелеты, специалисты рекомендуют придерживаться нескольких правил:

Сдвигайте даты. Самые высокие тарифы держатся ровно на период официальных российских выходных, но уже после 6–8 января ценник заметно падает.

Летайте в будни. Билеты с вылетом в середине недели всегда дешевле, а возвращаться домой лучше не в воскресенье, когда все спешат к началу рабочей недели.

Комбинируйте и экономьте на багаже. Самостоятельным путешественникам выгоднее брать билеты туда и обратно у разных авиакомпаний. Если поездка короткая, лучше ограничиться ручной кладью или оформить один чемодан на 10 кг на двоих — это срежет итоговую стоимость перелета на 20–30%.

Как поймать дешевый билет на поезд

Продажи железнодорожных билетов стартуют за 90 суток до отправления, и самые дешевые места разлетаются буквально за первые 5–10 минут. Если успеть к открытию продаж не вышло, Наталия Ансталь советует отслеживать так называемые возвратные билеты, которые периодически появляются в системе по базовым тарифам. Кроме того, на пике спроса РЖД традиционно назначает дополнительные поезда: они идут немного дольше фирменных составов, зато билеты на них стоят заметно дешевле.