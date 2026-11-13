Окурок помог найти убийцу в российском селе спустя 9 лет

В Тульской области спустя 9 лет раскрыли убийство мужчины по одному окурку

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова]

Спустя девять лет тульские следователи раскрыли жестокое убийство в Заокском районе, вычислив подозреваемого по оставленному на месте преступления окурку, сообщают «Тульские известия» со ссылкой на региональный СК.

Трагедия разыгралась еще 24 мая 2017 года на берегу водоема в селе Ненашево. Двое мужчин отдыхали с алкоголем, однако мирные посиделки переросли в конфликт. В разгар ссоры злоумышленник схватил с земли стеклянную бутылку и дважды ударил ею оппонента по голове. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, и пострадавший скончался на месте происшествия.

Тогда по горячим следам поймать преступника не удалось, но работа над материалами дела не прекращалась. На днях при повторном анализе генетических профилей специалисты выявили совпадение ДНК с окурка, найденного на месте расправы, с базой данных местного жителя.

Оперативники задержали 52-летнего подозреваемого, который ранее уже имел проблемы с законом за преступления против личности. По информации СК, фигурант полностью признал свою вину. В ближайшее время суд решит вопрос об избрании для него меры пресечения в виде заключения под стражу, а следователи продолжают сбор доказательной базы.

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