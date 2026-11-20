Главным поводом для беспокойства во время рабочих поездок россияне назвали страх совершить ошибку перед руководством. Об этом сообщили 22% участников исследования сервиса Smartway, результаты которого приводит « Газета.Ru ». Всего в опросе приняли участие более 1 тыс. человек.

На втором месте среди опасений оказались неудачные деловые переговоры. Из-за возможного провала встречи с партнерами переживают 20% респондентов. Еще 18% беспокоятся, что не смогут ответить на сложные вопросы клиентов или представителей других компаний.

Публичные выступления вызывают тревогу у 17% опрошенных. Каждый девятый участник исследования, или 11%, опасается попасть в неловкую ситуацию, которую впоследствии будут обсуждать коллеги. Еще 5% волнуются из-за своего внешнего вида на деловых фотографиях.

При этом только 7% респондентов заявили, что чувствуют себя в командировках уверенно и не испытывают перечисленных опасений. Остальные участники исследования отметили хотя бы один из предложенных вариантов беспокойства.

Несмотря на волнение, многие сотрудники воспринимают деловые поездки как положительный сигнал со стороны работодателя. Для 27% опрошенных направление в командировку означает доверие начальства и признание профессиональных заслуг. Еще 19% рассматривают поездку как возможность продемонстрировать свои способности и приблизиться к повышению.

Около 16% участников связывают выбор руководителя с хорошими личными отношениями. При этом 24% не придают командировкам особого значения и считают их обычной частью работы. Еще 21% воспринимают такие поездки как дополнительную нагрузку, которую готовы брать на себя далеко не все.

В Smartway объяснили, что командировка требует от сотрудника одновременно выполнять профессиональные обязанности, представлять интересы компании и ориентироваться в незнакомой обстановке. Дополнительное напряжение может возникать из-за организационных вопросов, особенно когда порядок подготовки к поездке недостаточно понятен.

Представители сервиса рекомендовали работодателям заранее разъяснять сотрудникам правила покупки билетов, согласования расходов, получения командировочных и оформления документов. По мнению компании, понятная организация поездки позволяет работнику меньше отвлекаться на бытовые вопросы и сосредоточиться на переговорах и других рабочих задачах.