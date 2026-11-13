В ПДД планируют закрепить возрастное ограничение для управления СИМ с 16 лет
Курьерам на СИМ запретят передвигаться по тротуарам и пешеходным зонам
Департамент транспорта Москвы подготовил и передал в Минтранс РФ пакет комплексных поправок в Правила дорожного движения (ПДД), направленных на повышение безопасности на дорогах и тротуарах. Ключевым нововведением инициативы стало предложение официально включить электровелосипеды с мощностью двигателя до 0,25 кВт и конструктивной скоростью до 25 км/ч в категорию Средств индивидуальной мобильности (СИМ), при этом классическими велосипедами впредь будут считаться исключительно транспортные средства без электрического мотора. Документ обобщает накопленный столичный опыт регулирования шеринга и курьерской доставки для формирования единых стандартов по всей стране, об этом сообщает агентство Интерфакс.
Главные ограничения: скорость, возраст и запреты для курьеров
Предлагаемые поправки вводят жесткие ограничения для всех пользователей СИМ и электровелосипедов:
- Конструктивный лимит скорости: максимальная скорость транспортных средств должна быть ограничена на уровне 25 км/ч на аппаратном уровне.
- Возрастной ценз: передвигаться на СИМ в общественных местах и на территориях общего пользования разрешено строго с 16 лет (при этом сервисы аренды самокатов планируют сохранить доступными только с 18 лет).
- Запрет для курьеров: лицам, осуществляющим доставку на СИМ и электровелосипедах, полностью запретят ездить по тротуарам и пешеходным зонам (ограничение коснется улиц, площадей, набережных и скверов).
- Правила парковки: оставлять СИМ дольше чем на 15 минут разрешено только в специально обозначенных зонах со знаками или разметкой, строго в вертикальном положении с использованием подножки. Кратковременная остановка (до 15 минут) допускается только при условии, что транспорт не создает помех пешеходам.
Координация с федеральными инициативами Минтранса РФ
Как отмечают в ведомствах, предложения столичного Дептранса органично дополняют общероссийский проект поправок в ПДД, анонсированный Минтрансом. Федеральный документ также предполагает запрет на поездки на электросамокатах вдвоем, исключение из дорожного трафика неоформленных питбайков и введение новых знаков: «Зона с ограничением движения СИМ» для гибкого регулирования в зонах высокой проходимости, а также «Велопереезд» и «Велопешеходный переход». Для более мощных электротранспортных средств регламентировано обязательное наличие водительского удостоверения категории М.