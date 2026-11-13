В ПДД планируют закрепить возрастное ограничение для управления СИМ с 16 лет

Департамент транспорта Москвы подготовил и передал в Минтранс РФ пакет комплексных поправок в Правила дорожного движения (ПДД), направленных на повышение безопасности на дорогах и тротуарах. Ключевым нововведением инициативы стало предложение официально включить электровелосипеды с мощностью двигателя до 0,25 кВт и конструктивной скоростью до 25 км/ч в категорию Средств индивидуальной мобильности (СИМ), при этом классическими велосипедами впредь будут считаться исключительно транспортные средства без электрического мотора. Документ обобщает накопленный столичный опыт регулирования шеринга и курьерской доставки для формирования единых стандартов по всей стране, об этом сообщает агентство Интерфакс.