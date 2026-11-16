Вопрос формы: почему привычные методы похудения не помогли Регине Тодоренко

Телеведущая Регина Тодоренко пожаловалась на обострение сколиоза после родов

Общество

Телеведущая и блогер Регина Тодоренко откровенно рассказала подписчикам в социальных сетях о проблемах со здоровьем, с которыми она сталкивается после появления на свет детей. По словам артистки, после каждых родов у нее неизменно обостряются боли в спине из-за имеющегося сколиоза.

Чтобы купировать неприятные симптомы и избежать сильного дискомфорта, телеведущей приходится уделять много времени физической активности. Она отметила, что для нее жизненно необходимо поддерживать мышечный корсет в постоянном тонусе.

Трудности с восстановлением после третьих родов

Кроме того, возвращение в привычную физическую форму после третьих родов потребовало от звезды гораздо больше усилий, чем раньше. Попытки самостоятельно похудеть с помощью стандартных методов не приносили желаемого результата. В итоге Регина нашла выход из ситуации, наняв личного повара, который готовит для нее блюда по специальному индивидуальному меню.

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