Бесконтактная доставка стала нормой жизни, но вместе с удобством пришел и новый вид стресса: заказ отмечен как «доставлен», а у порога пусто. Если курьер оставил коробку в подъезде, а ее забрал посторонний, возникает главный вопрос — кто несет финансовую ответственность: магазин, который нанял курьера, или покупатель. Юрист Елена Рудакова рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», кто будет нести ответственность в случае кражи посылки.

По ее словам, согласно статье 458 ГК РФ, обязанность продавца считается исполненной в момент, когда товар вручен покупателю или лицу, которое он указал. Сам по себе факт, что курьер доставил посылку у двери, еще не означает, что передача состоялась. Ключевой момент — был ли согласован такой способ вручения посылки.

«Если вы не выбирали бесконтактную доставку, не сообщали код получения и не подтверждали прием в приложении, то оставление заказа в подъезде или у двери может считаться ненадлежащим исполнением обязательства. В этом случае ответственность за пропажу товара лежит на продавце, на службе доставки или курьере», — сказала она.

Однако, как отметила эксперт, если же вы согласовали такой способ доставки, например, при оформлении заказа отметили соответствующий пункт, и курьер выполнил условия, а посылку все равно украли посторонние, риск переходит к вам. Продавец, как правило, не несет за это ответственность.

«Если вы докажете, что передача не состоялась (не было согласия на бесконтактный способ и подтверждения), то вы вправе предъявить продавцу или службе доставки требование: вернуть деньги или повторно отправить товар. Для этого соберите доказательства: карточку заказа, переписку, фотоотчет курьера, данные о времени доставки. Направьте письменную претензию — это обязательный досудебный шаг. Если продавец откажет, можно обратиться в Роспотребнадзор или в суд», — посоветовала Рудакова.

Специалист отметила, что полиция будет проверять факт хищения: есть ли запись с камер, свидетели, действительно ли посторонний забрал посылку.

«Если есть запись с камеры в подъезде, показания соседей — приложите это к заявлению. В заявлении укажите стоимость заказа, место, время, сведения о курьере. Обязательно получите талон-уведомление о регистрации заявления — это ваш главный документ, подтверждающий, что вы зафиксировали инцидент», — сказала собеседница издания.

Помимо этого, юрист предупредила, что кража чужой посылки — это тайное хищение чужого имущества. По статье 158 УК РФ за это предусмотрена уголовная ответственность. Если стоимость похищенного не превышает ₽2500, то это мелкое хищение. За него предусмотрена административная ответственность, согласно статье 7.27 КоАП РФ. Если сумма больше — наступает уголовная ответственность по статье 158 УК РФ.