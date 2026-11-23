В октябре 2026 года жители России приобрели 596,6 тыс. легковых автомобилей с пробегом , что стало максимальным месячным показателем за последние 12 месяцев, об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Российскую газету . Относительно сентября объем сделок увеличился на 7,1% , однако в годовом выражении рынок снизился на 8,6% — подобного годового спада не фиксировалось с начала 2026 года.

Специалисты связали годовое падение спроса с высокими ставками по автокредитам, поскольку на подержанные автомобили не распространяются льготные программы от автопроизводителей. Осенний прирост продаж к сентябрю объясняется стремлением покупателей успеть приобрести транспорт до наступления зимы и до январского повышения утилизационного сбора.

Спрос на китайские марки и трудности при перепродаже редких моделей

По наблюдениям участников рынка, часть автомобилистов продолжает отдавать предпочтение привычным японским и корейским моделям с пробегом вместо новых машин из Китая. Вместе с тем в сервисе бронирования автомобилей отметили устойчивый интерес и к подержанным китайским машинам: при покупке клиенты обращают основное внимание на год выпуска и историю эксплуатации.

В октябре россияне купили 44,7 тыс. подержанных автомобилей китайских марок, что на 21% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Ожидается, что расширение предложения таких машин поддержит рынок, и по итогам года сегмент автомобилей с пробегом продемонстрирует рост.

Ранее автоэксперт также разъяснил, что редкие модели и автомобили в нестандартных комплектациях сложнее реализовать на вторичном рынке из-за опасений покупателей по поводу доступности профильного сервиса и стоимости запчастей.