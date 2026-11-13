«ZА любовь» в Наро-Фоминске: стартовал проект поддержки жен участников СВО

В Наро-Фоминске во Дворце культуры «Созвездие» открыли федеральный социальный проект «ZА любовь». Он — для женщин, чьи мужья находятся на СВО.

Участницам помогают психологи, врачи и юристы, для них проводят образовательные программы и очные встречи, а детям устраивают праздники. В первые месяцы после рождения малыша мамам оказывают практическую помощь — например, услуги клининга или няни.



Проект в округе развивают Юлия Шканова и Алена Шкурко при поддержке администрации и депутатского корпуса. На открытии детей ждали анимационная программа и концерт, а мам — фуршет, фотозона и возможность поговорить с теми, кто понимает без слов. Юлия Шканова сама военнослужащая, ее супруг — Герой Донецкой Республики; ранее она реализовала проекты «Жена героя» и «Китель Победы» в Подмосковье.

«Когда я отправляла мужа на СВО, я еще не была беременна. Увидела, что идет набор в проект "Жена героя", сразу решила участвовать. А в этом году у нас уже маленькая дочка, и я с радостью присоединилась к проекту "ZА любовь"», — рассказала Александра Шевелева.

Она также преподаtт вокал и на базе своей студии проводит мастер-классы для мам.

«К тому, что твой муж на фронте, нельзя привыкнуть — можно просто научиться с этим жить. Здесь у нас есть возможность поддержать друг друга», — признается Юлия Солуянова, мама двух девочек и жена участника СВО.

Проект стал результатом сотрудничества Ассоциации ветеранов СВО Московской области, фонда «Забота» и БАНО «Вселенная Любви» при поддержке Министерства территориальной политики региона. Он открыт для беременных жен бойцов и матерей детей до трех лет, чьи мужья на передовой или погибли, а также для семей, где защитник вернулся с тяжелыми травмами.