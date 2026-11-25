«Неглубокая расщелина у Буратинки». Друг семьи Усольцевых указал место, где могут быть останки Ирины
Дегтерев: останки Ирины Усольцевой могут быть у скалы Буратинка
Фото: [Подмосковье сегодня/Владимир Ерастов]
Друг пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых Валентин Дегтерев указал на место, где, по его версии, могут находиться останки Ирины Усольцевой. Об этом он сообщил «Российской газете».
По словам Дегтерева, проводящего самостоятельное расследование обстоятельств исчезновения людей, останки женщины могут быть в неглубокой скальной расщелине вблизи скалы Буратинка. Он также обратил внимание на подозрительные детали, которые, как он утверждает, обнаружил при покадровом изучении видеозаписи, сделанной сотрудниками экстренных служб .
Ранее сын Ирины Усольцевой Даниил Баталов сообщил, что его проверяли на полиграфе в связи с исчезновением родственников. Молодой человек также отметил, что новые обстоятельства похода его семьи стали для него неожиданностью. В частности, он удивился появившемуся видео, на котором его отчим Сергей и мать Ирина направляются на базу. Сначала Баталов допустил, что запись является фейком, однако позднее признал кадры подлинными.
Ранее в СК сообщили об отсутствии находок вещей семьи Усольцевых.