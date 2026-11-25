Друг пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых Валентин Дегтерев указал на место, где, по его версии, могут находиться останки Ирины Усольцевой. Об этом он сообщил «Российской газете» .

По словам Дегтерева, проводящего самостоятельное расследование обстоятельств исчезновения людей, останки женщины могут быть в неглубокой скальной расщелине вблизи скалы Буратинка. Он также обратил внимание на подозрительные детали, которые, как он утверждает, обнаружил при покадровом изучении видеозаписи, сделанной сотрудниками экстренных служб .

Ранее сын Ирины Усольцевой Даниил Баталов сообщил, что его проверяли на полиграфе в связи с исчезновением родственников. Молодой человек также отметил, что новые обстоятельства похода его семьи стали для него неожиданностью. В частности, он удивился появившемуся видео, на котором его отчим Сергей и мать Ирина направляются на базу. Сначала Баталов допустил, что запись является фейком, однако позднее признал кадры подлинными.

Ранее в СК сообщили об отсутствии находок вещей семьи Усольцевых.