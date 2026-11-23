Музейно-выставочный центр миасского автомобильного завода «УРАЛ» пополнился редким гусеничным снегоболотоходным транспортером «Урал-5920» , вернувшимся на предприятие после полного восстановления и реставрации, об этом сообщает издание.

Генеральный директор автозавода Павел Яковлев назвал эту машину полетом инженерной мысли и отметил, что коллектив рад такому подарку к 85-летию завода. По его словам, предприятие продолжает поиск уникальной исторической техники под собственным брендом и в ближайшие пять лет намерено расширить музейный модельный ряд.

История разработки и этапы восстановления транспортера

Гусеничный снегоболотоход «Урал-5920» серийно выпускался с 1986 по 1989 год специально для нужд северных нефтепромыслов:

машина предназначалась для передвижения по оттаявшей тундре, болотам и глубокому снегу;

прототип транспортера был создан в Научно-исследовательском автомобильном институте ( НАМИ ) под руководством конструктора Николая Коротоношко ;

в конструкции применялись унифицированные узлы от серийных грузовиков «Урал», что облегчало обслуживание и эксплуатацию техники в суровых условиях Сибири и Крайнего Севера.

Восстановленный экземпляр в 1990 году был передан Челябинскому политехническому институту, где долгое время стоял на открытой площадке и требовал капитального ремонта. В прошлом году машину эвакуировали в Миасс, где заводские специалисты провели ее полную реставрацию и окрасили в исходный заводской оранжевый цвет.

Чтобы завести гусеничный транспортер в помещение Музейно-выставочного центра, путь для него предварительно выстелили специальными транспортирными полосами из плотной резины. Посетители экспозиции смогут не только сфотографировать редкий экспонат, но и ознакомиться с историей решения сложных инженерных задач при его проектировании.