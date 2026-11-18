В Северодвинске 29-летнего реаниматолога заподозрили в убийстве 73-летней пациентки, которую он ошибочно признал мертвой. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, врач пытался спасти пенсионерку, но решил, что усилия оказались напрасными, и констатировал смерть. Спустя два часа сотрудник морга обнаружил, что женщина жива.

О случившемся сообщили реаниматологу. Вместо того чтобы оказать помощь, медик пришел в морг один, проверил пульс и ввел женщине препарат. После укола пациентка умерла.

По предварительным данным, врач намеренно убил пенсионерку, чтобы скрыть свою ошибку. Медика задержали, в отношении него возбудили уголовное дело об убийстве человека, находящегося в беспомощном состоянии.

Ранее стало известно, что медбрат убивал пациентов, чтобы не работать по ночам.