Возвращались с работы: детали трагедии на железной дороге в Москве

Как стало известно интернет-изданию «Подмосковье сегодня», четверо погибших в среду, 11 марта, под колесами поезда на железнодорожной станции Маленковская в Москве оказались приезжими из разных регионов России и Белоруссии. Предварительно, четверо мужчин пытались залезть на платформу, чтобы поехать «зайцами» на электричке. В столице погибшие работали разнорабочими.

В среду вечером, 11 марта, на железнодорожной станции Маленковская под колесами поезда погибли четыре человека. Предварительно, они пытались попасть на платформу в обход турникетов, чтобы проехать на электричке «зайцами», но замешкались на узком участке между путями и забором.

Двое погибших направлялись в Королев, еще двое — в Щелково. Троим было за 40 лет, еще одному погибшему было 22 года. Все они приехали в Москву из разных регионов: из Ярославской и Курской областей, а также из Белоруссии. В Москве они трудились разнорабочими на стройках.

Как сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» источник, знакомый с ситуацией, на данный момент мужчин проверяют на наличие алкоголя в крови.

