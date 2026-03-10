Массовое отравление произошло в школе Зеленограда: во всем винят булочки с плесенью

Причиной отравления детей в школе № 853 Зеленограда могли стать булочки с плесенью, рассказали интернет-изданию «Подмосковье сегодня» родители пострадавших учеников. У здания школы видели несколько «скорых». По словам очевидцев, свыше десятка детей пострадали, всем от 10 до 13 лет. Директор школы отказался комментировать изданию подробности инцидента.

Ученики 4-5 классов утром во вторник, 10 марта, после завтрака начали жаловаться на боли в животе. Учителя заподозрили отравление и вызвали «скорую». Детей осматривают врачи. О произошедшем интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщили родители школьников.

«Дочка рассказала, что утром булочки давали, они с плесенью были, и вообще что-то с едой сегодня было не то», — рассказала мать одной из школьниц.

Мама ученицы считает, что еду могли доставить в воскресенье и из-за того, что 9 марта было выходным, она могла испортится.

Директор школы на запрос интернет-издания «Подмосковье сегодня» отвечать отказался, но на странице школы появилось извинение за сложившуюся ситуацию.

«От лица школы приносим извинения за сложившуюся ситуацию. Для нас безусловным приоритетом остаются безопасность и здоровье наших учеников. По итогам проверки будут приняты все необходимые меры, в случае выявления нарушений виновные будут привлечены к ответственности», — говорится в комментарии администрации школы.

Ранее в Госдуме призвали провести психиатрическую экспертизу «детских свадеб».