Более 120 объектов недвижимости доступно подмосковным предпринимателям по ставке 1 руб.

Московская область активно развивает меры поддержки предпринимателей через программу «Недвижимость за 1 рубль», которая стартовала в 2023 году и стала важной частью реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Как отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, инициатива уже продемонстрировала впечатляющие результаты: более 300 объектов недвижимости успешно переданы бизнесу на льготных условиях, в настоящий момент потенциальным инвесторам доступно свыше 120 дополнительных вариантов.

Концепция программы построена на рациональном использовании объектов с высокой степенью износа — вместо того чтобы оставаться заброшенными, такие здания получают шанс на вторую жизнь. Механизм поддержки предлагает бизнесу исключительные условия аренды: если износ объекта превышает 80%, предприниматель может арендовать его всего за символический рубль в год. В ситуациях, когда степень износа немного ниже установленного порога, арендная ставка рассчитывается как 2,2% от кадастровой стоимости, что фактически соответствует размеру налога на имущество. Это делает условия максимально прозрачными и предсказуемыми для бизнеса.

Участие в программе накладывает на арендатора определенные обязательства, направленные на возрождение объекта: в течение полутора лет необходимо провести капитальный ремонт либо за 3 года выполнить полноценную реконструкцию. Сроки льготной аренды дифференцированы с учетом типа недвижимости: для помещений они составляют до 10 лет, а для зданий — до 15 лет. Такой подход создает благоприятные условия для долгосрочного планирования: предприниматели могут существенно сократить затраты на аренду на старте проекта и направить высвободившиеся ресурсы на модернизацию помещения, формируя современную и функциональную инфраструктуру для своей деятельности.

Для удобства поиска подходящих объектов создана специализированная инвестиционная карта Московской области — цифровой ресурс, разработанный в рамках регионального инвестиционного стандарта.

