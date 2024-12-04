Более 600 нарушений перевозки строительного мусора выявили в Подмосковье в ноябре

Свыше 600 нарушений транспортировки строительного мусора выявили в Подмосковье по итогам прошлого месяца, передает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Больше всего нарушений выявили в Одинцово, Наро-Фоминске, Балашихе, Ленинском, Раменском.

В общей сложности за ноябрь нарушителям выписали штрафы на 25 миллионов рублей.

В ведомстве напомнили, что для транспортировки строительных отходов необходимо оформить специальный талон. Сделать это можно на сайте госуслуг региона.