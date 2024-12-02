Городские округа получили 1,5 тысячи новых ручных роторов

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

Городские округа Подмосковья получили более полутора тысяч новых ручных роторов, передает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Больше всего единиц техники получил Подольск — пятьдесят. Сорок девять роторов передали Лобне, сорок восемь — Богородскому округу.

Вся техника — отечественного производства: роторы произвели на предприятиях Смоленской и Нижегородской областей.

Работа по передаче новых роторов муниципалитетам была выполнена в полном объеме, отметили в министерстве.