Городские округа получили 1,5 тысячи новых ручных роторов
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
Городские округа Подмосковья получили более полутора тысяч новых ручных роторов, передает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Больше всего единиц техники получил Подольск — пятьдесят. Сорок девять роторов передали Лобне, сорок восемь — Богородскому округу.
Вся техника — отечественного производства: роторы произвели на предприятиях Смоленской и Нижегородской областей.
Работа по передаче новых роторов муниципалитетам была выполнена в полном объеме, отметили в министерстве.