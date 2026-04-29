Мининвест Подмосковья: предприниматели могут воспользоваться поддержкой по 13 каналам связи

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области напомнили предпринимателям региона о работе ЦУР «Бизнес» и о том, что они могут получить поддержку по 13 каналам связи.

«Так, в конце 2022 года оставить обращение в ЦУР „Бизнес“ можно было по восьми каналам связи, а сегодня это число достигло 13», — отметила зампред областного правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.

Оставить обращение можно через горячую линию 0150, по электронной почте 0150@mosreg.ru, через Инвестпортал региона, почту губернатора, соцсети, приемную областного правительства, через бизнес-омбудсмена, платформу обратной связи, на встречах с бизнесом, через ИИ-помощника Софию, ОМСУ, портал ОНФ и портал правительства региона.

ЦУР «Бизнес» работает в регионе уже три года. За это время специалисты отработали свыше 37 тыс. обращений.

