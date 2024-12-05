Нейросеть за осень выявила в Подмосковье более 10 тысяч нарушений в работе освещения

Камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион», оснащенные нейросетью, за осенний период выявили в области свыше десяти тысяч нарушений в работе освещения. Об этом говорится в сообщении Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

По словам замглавы ведомства Алексея Семенова, за указанный период было выдано 50 предписаний и выписано 24 штрафа на 405 тысяч рублей. Больше всего нарушений зафиксировали в Можайске и Дубне, добавил Семенов.

Все выявленные нарушения передают ответственным организациям. В среднем на устранение дефекта отводится от 24 до 48 часов после получения уведомления.