ООО «ПТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 17 сентября

Форма аукциона — открытая по составу участников и открытая по форме подачи Форма аукциона — открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Дата, время проведения торгов –17.09.2026 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Дата начала приема заявок на участие в торгах –02.09.2026 г.

Организатор торгов (Продавец) — ООО «Правовые торги», действует на основании ГК № 100095304124100018 от 19.08.2024 г.

Извещение 1. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 5% от начальной цены:

1. Кв., пл. 48,3 кв. м., к/н: 50:15:0010602:520, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Первомайская, д. 3, кв. 191. П.1360-ПТ от 12.08.26. Собств.: Лутонин Р. А. Взыск: АКБ ЛАНТА-БАНК АО. Цена: 6 114 400,00р.

2. Кв., пл. 55,1 кв. м., к/н: 50:29:0070703:392, адрес: МО, г. Воскресенск, ул. Первомайская, д. 19, кв. 41. П.1391-ПТ от 12.08.26. Собств.: Чупин А. А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 417 300,00р.

3. Кв., пл. 28,8 кв. м., к/н: 50:28:0060113:8945, адрес: МО, г. Домодедово, мкр. Южный, ул. Курыжова, д. 30, кв. 914. П.1375-ПТ от 12.08.26. Собств.: Дуркин А. В. Взыск: ООО Афанасьевский-7. Цена: 3 651 200,00р.

4. Зем. уч., пл. 3861+/-22 кв. м., к/н: 50:03:0070280:4485; зем. уч., пл. 3879+/-22кв.м., к/н: 50:03:0070280:4484, адрес: МО, Клин р-н, д. Троицкое. П.1372-ПТ от 12.08.26. Собств.: Токмаков А. П. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 745 600,00р.

5. Зем. уч., пл. 6655+/-29 кв. м., к/н: 50:03:0070280:4518, адрес: МО, г/о Клин, д. Троицкое. П.1362-ПТ от 12.08.26. Собств.: Кириченко Н. В. Взыск: Банк ВТБ ПАО. Цена: 1 895 200,00р.

6. Кв., пл. 65,2 кв. м., к/н: 50:03:0010216:312, адрес: МО, г. Клин, ул. Дзержинского, д. 22, кв. 25. П.1371-ПТ от 12.08.26. Собств.: Салдаев В. Г. Взыск: АО АЛЬФА-БАНК. Цена: 7 046 964,80р.

7. Кв., пл. 72 кв. м., к/н: 50:53:0020105:1049, адрес: МО, г. Лыткарино, ул. Набережная, д. 11, кв 72. П.1388-ПТ от 12.08.26. Собств.: Шмелева Е. А. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 6 213 000,00р.

8. Кв., пл. 31,9 кв. м., к/н: 50:22:0000000:111807, адрес: МО, г. Люберцы, ул. Л. Толстого, д. 23, кв. 25. П.1361-ПТ от 12.08.26. Собств.: Администрация м/о г/о Люберцы МО. Взыск: ГК Агентство по СВ КУ АО КБ Унифин. Цена: 3 196 443,06р.

9. Жил. д. 106.9 кв. м., к/н: 50:33:0010289:1868; зем. уч. 828 +/-20 кв. м., к/н: 50:33:0010289:275, адрес: МО, г/о Ступино, КП Сумароково-2. П.1383-ПТ от 12.08.26. Собств.: Додов М. М. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 4 459 200,00р.

10. Зем. уч., пл. 1200 +/-24 кв. м., к/н: 50:06:0070501:569, адрес: МО, Шаховской р-н, с/п Степаньковское, у д. Кобылино. П.1400-ПТ от 25.08.26. Собств.: Джихаев А. А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 292 800,00р.

11. Зем. уч., пл. 1229 +/- 25 кв. м., к/н: 50:39:0020201:227, адрес: МО, Серебряно-Прудский р-н, вблизи д. Новоселки. П.1405-ПТ от 25.08.26. Собств.: Мошинец Д. А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 224 800,00р.

12. Кв., пл. 29,2 кв. м., к/н: 50:25:0000000:12618, адрес: МО, м/о Шатура, г. Рошаль, ул. Советская, д. 45. кв. 19. П.1420-ПТ от 25.08.26. Собств.: Гидько В. Д. Взыск: АО ТБанк. Цена: 1 566 755,20р.

13. Пом., пл. 48.5 кв. м., к/н: 50:23:0050432:294, адрес: МО, м/о Раменский, п Ремзавода, д. 10, кв. 17. П.1358-ПТ от 12.08.26. Собств.: Кергенцев А. А. Взыск: АО ТБанк. Цена: 2 325 284,00р.

14. Кв., пл. 51,2 кв. м., к/н: 50:62:0040102:3093, адрес: МО, г. Бронницы, ул. Льва Толстого, д. 17, кв. 71. П.1377-ПТ от 12.08.26. Собств.: Рузаев В. И. Взыск: ООО СФО МЕРКУРИЙ. Цена: 3 969 600,00р.

15. Кв., пл. 32 кв. м., к/н: 50:10:0010204:1550, адрес: МО, г/о Химки, г. Химки, ул. Первомайская, д. 3/1, кв. 67. П.1419-ПТ от 25.08.26. Собств.: Маковская С. Ю. Взыск: ООО ПКО Национальная фабрика ипотеки. Цена: 5 556 800,00р.

16. Зем. уч., пл. 1209 кв. м., к/н: 50:38:0050171:138, адрес: В гр-х зем. уч. МО, Зарайский р-н, у д. В. Маслово, КФХ Халявиной С. А. П.1426-ПТ от 25.08.26. Собств.: Азизов Д. Б. оглы. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 198 400,00р.

17. Зем. уч., пл. 753+/-19 кв. м., к/н: 50:38:0060122:608, адрес: МО, Зарайский район, вблизи д. Ратькино. П.1418-ПТ от 25.08.26. Собств.: Шогенцуков А. О. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 212 800,00р.

18. Кв., пл. 59,8 кв. м., к/н: 50:22:0010105:34327, адрес: МО, г/о Люберцы, г. Люберцы, ул. Весенняя, д. 12, кв. 5. П.1425-ПТ от 25.08.26. Собств.: Севостьянов А. А. Взыск: ФГКУ Росвоенипотека. Цена: 8 689 600,00р.

19. Кв., пл. 31,4 кв. м., к/н: 50:47:0070301:100, адрес: МО, г/о Орехово-Зуевский, г. Орехово-Зуево, ул. Текстильная, д. 19, кв. 5. П.1423-ПТ от 25.08.26. Собств.: Кокотаев П. И. Взыск: АО ТБанк. Цена: 2 522 072,80р.

20. Комната, пл. 18,5 кв. м., к/н: 50:24:0000000:72245, адрес: МО, г/о Орехово-Зуевский, г. Ликино-Дулево, ул. 1 Мая, д. 19 А, кв. 90. П.1408-ПТ от 25.08.26. Собств.: Есина В.Ю., Ануфриева С. П. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 481 000,00р.

21. Кв., пл. 30,3 кв. м., к/н: 50:47:0080407:608, адрес: МО, г/о Орехово-Зуево, г. Орехово-Зуево, ул. Красина, д. 8, кв. 40. П.1407-ПТ от 25.08.26. Собств.: Полухин В. И. Взыск: АО ТБанк. Цена: 2 632 076,00р.

22. Кв., пл. 32.2 кв. м., к/н: 50:24:0000000:57726, адрес: МО, Орехово-Зуевский г/о, г. Куровское, ул. Свердлова, д. 119, кв. 26. П.1399-ПТ от 25.08.26. Собств.: Хайдаров Т. Р. Взыск: АО ТБанк. Цена: 2 494 495,20р.

Извещение 2. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 5% от начальной цены:

1. Кв., пл. 33 кв. м., к/н: 50:57:0030602:749, адрес: МО, г. Коломна, ул. Шилова, д. 4, кв. 9. П.1324-ПТ от 23.07.26. Собств.: Гричаник А. Е. Взыск: АО ТБанк. Цена: 2 392 193,76р.

2. Зем. уч., пл. 1200 кв. м., к/н: 50:07:0020408:432; Жил. д., пл. 71.6 кв. м., к/н: 50:07:0020408:1022, адрес: МО, Волоколамский г/о, д. Гарутино, терр. СНТ Гарутино, д. 231. П.1325-ПТ от 23.07.26. Собств.: Лапин Д. Д. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 750 320,00р.

3. Кв., пл. 64.8 кв. м., к/н: 50:18:0070315:476, адрес: МО, м/о Можайский, д. Клементьево, ул. Юбилейная, д. 18, кв. 21. П.1393-ПТ от 25.08.26. Собств.: Шелков И.Э., Шелкова Е. А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 410 370,00р.

4. Кв., пл. 67,6 кв. м., к/н: 50:11:0020214:7803, адрес: МО, г/о Красногорск, д. Сабурово, ул. Парковая, д. 24, кв. 130. П.1342-ПТ от 30.07.26. Собств.: Култаев Н. М. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 6 627 443,20р.

5. Кв., пл. 66,6 кв. м., к/н: 50:14:0000000:139097, адрес: МО, Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Жегаловская, д. 27, кв. 357. П.1336-ПТ от 30.07.26. Собств.: Ручканова А. С. Взыск: ПАО Банк ПСБ. Цена: 4 964 000,00р.

6. Кв., пл. 149,6 кв. м., к/н: 50:14:0050405:831, адрес: МО, г. Щелково, ул. Советская, д. 60, кв. 231. П.1334-ПТ от 30.07.26. Собств.: Дзюба Р. В. Взыск: АО Альфа Банк. Цена: 14 772 320,00р.

7. Жил. д., пл. 83.7 кв. м., к/н: 50:33:0010289:1921; зем. уч., пл. 695+/-18 кв. м., к/н: 50:33:0010289:488, адрес: МО, г/о Ступино, д. Сумароково. П.1314-ПТ от 16.07.26. Собств.: Шарашин А. И. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 152 880,00р.

8. Зем. уч., пл. 900+/-11 кв. м., к/н: 50:33:0010325:1197, адрес: МО, г/о Ступино, с. Мышенское, тер. ТСН Мышенское, ул. Весенняя, з/у 18. П.1329-ПТ от 23.07.26. Собств.: Климович Н. В. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 1 897 880,00р.

9. Кв., пл. 52,5 кв. м., к/н: 50:26:0160314:552, адрес: МО, г/о Наро-Фоминский, г. Апрелевка, ул. Февральская, д. 46, кв. 7. П.1339-ПТ от 30.07.26. Собств.: Лукьянова Е. А. Взыск: ООО ПКО Коллект Солюшенс. Цена: 4 959 920,00р.

10. Кв., пл. 108,3 кв. м., к/н: 50:26:0100205:1195, адрес: МО, г/о Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова Г.К., д. 13, кв. 5. П.1337-ПТ от 30.07.26. Собств.: Беловицкая О. В. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 8 914 800,00р.

11. Кв., пл. 54,9 кв. м., к/н: 50:12:0090221:9198, адрес: Московская обл., г/о Мытищи, бул. Тенистый, д. 14, кв. 4. П.1384-ПТ от 12.08.26. Собств.: Сырба Н. А. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 7 833 600,00р.

12. Жил. д., пл. 582,9кв.м., к/н: 50:20:0000000:280032; зем. уч., пл. 1485 кв. м., к/н: 50:20:0010512:83, адрес: МО, Одинцовский р-н, с/п Барвихинское, д. Жуковка, уч. 19, ГП-1, адрес: МО, Одинцовский р-н, с/п Барвихинское, д. Жуковка, ГП-1, д. 19. П.1373-ПТ от 12.08.26. Собств.: Бабель Р. М. Взыск: АКБ Пересвет. Цена: 82 025 680,00р.

13. Кв., пл. 29.6 кв. м., к/н: 50:27:0000000:128843, адрес: МО., г. Подольск, мкр. Львовский, ул. Красная, д. 20/9, кв. 37. П.1317-ПТ от 16.07.26. Собств.: Караев Б. О. Взыск: АО ТБанк. Цена: 2 579 101,28р.

14. Кв., пл. 27,2 кв. м., к/н: 50:21:0060103:11336, адрес: МО, Ленинский г/о, дер. Мисайлово, мкр. Пригород Лесное, ул. Современников, д. 7, кв. 274. П.1398-ПТ от 25.08.26. Собств.: Вязьмина Е. Н. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 489 080,00р.

15. Кв., пл. 33 кв. м., к/н: 50:57:0030602:749, адрес: МО, г. Коломна, ул. Шилова, д. 4, кв. 9. П.1324-ПТ от 23.07.26. Собств.: Гричаник А. Е. Взыск: АО ТБанк. Цена: 2 392 193,76р.

16. Зем. уч., пл. 1200 кв. м., к/н: 50:07:0020408:432; Жил. д., пл. 71.6 кв. м., к/н: 50:07:0020408:1022, адрес: МО, Волоколамский г/о, д. Гарутино, тер. СНТ Гарутино, д. 231. П.1325-ПТ от 23.07.26. Собств.: Лапин Д. Д. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 750 320,00р.

17. Кв., пл. 64.8 кв. м., к/н: 50:18:0070315:476, адрес: МО, м. о. Можайский, д. Клементьево, ул. Юбилейная, д. 18, кв. 21. П.1393-ПТ от 25.08.26. Собств.: Шелков И.Э., Шелкова Е. А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 410 370,00р.

18. Кв., пл. 67,6 кв. м., к/н: 50:11:0020214:7803, адрес: МО, г/о Красногорск, д. Сабурово, ул. Парковая, д. 24, кв. 130. П.1342-ПТ от 30.07.26. Собств.: Култаев Н. М. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 6 627 443,20р.

19. Кв., пл. 66,6 кв. м., к/н: 50:14:0000000:139097, адрес: МО, Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Жегаловская, д. 27, кв. 357. П.1336-ПТ от 30.07.26. Собств.: Ручканова А. С. Взыск: ПАО Банк ПСБ. Цена: 4 964 000,00р.

20. Кв., пл. 149,6 кв. м., к/н: 50:14:0050405:831, адрес: МО, г. Щелково, ул. Советская, д. 60, кв. 231. П.1334-ПТ от 30.07.26. Собств.: Дзюба Р. В. Взыск: АО Альфа Банк. Цена: 14 772 320,00р.

21. Жил. д., пл. 83.7 кв. м., к/н: 50:33:0010289:1921; Зем. уч., пл. 695+/-18 кв. м., к/н: 50:33:0010289:488, адрес: МО, г/о Ступино, д. Сумароково. П.1314-ПТ от 16.07.26. Собств.: Шарашин А. И. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 152 880,00р.

22. Зем. уч., пл. 900+/-11 кв. м., к/н: 50:33:0010325:1197, адрес: МО, г/о Ступино, с. Мышенское, тер. ТСН Мышенское, ул. Весенняя, з/у 18. П.1329-ПТ от 23.07.26. Собств.: Климович Н. В. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 1 897 880,00р.

23. Кв., пл. 52,5 кв. м., к/н: 50:26:0160314:552, адрес: МО, г. о. Наро-Фоминский, г. Апрелевка, ул. Февральская, д. 46, кв. 7. П.1339-ПТ от 30.07.26. Собств.: Лукьянова Е. А. Взыск: ООО ПКО Коллект Солюшенс. Цена: 4 959 920,00р.

24. Кв., пл. 108,3 кв. м., к/н: 50:26:0100205:1195, адрес: МО, г. о. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова Г.К., д. 13, кв. 5. П.1337-ПТ от 30.07.26. Собств.: Беловицкая О. В. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 8 914 800,00р.

25. Кв., пл. 54,9 кв. м., к/н: 50:12:0090221:9198, адрес: Московская обл., г. о. Мытищи, бул. Тенистый, д. 14, кв. 4. П.1384-ПТ от 12.08.26. Собств.: Сырба Н. А. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 7 833 600,00р.

26. Жил. д., пл. 582,9кв.м., к/н: 50:20:0000000:280032; Зем. уч., пл. 1485 кв. м., к/н: 50:20:0010512:83, адрес: МО, Одинцовский р-н, с/п Барвихинское, д. Жуковка, уч. 19, ГП-1, адрес: МО, Одинцовский р-н, с/п Барвихинское, д. Жуковка, ГП-1, д. 19. П.1373-ПТ от 12.08.26. Собств.: Бабель Р. М. Взыск: АКБ Пересвет. Цена: 82 025 680,00р.

27. Кв., пл. 29.6 кв. м., к/н: 50:27:0000000:128843, адрес: МО., г. Подольск, мкр. Львовский, ул. Красная, д. 20/9, кв. 37. П.1317-ПТ от 16.07.26. Собств.: Караев Б. О. Взыск: АО ТБанк. Цена: 2 579 101,28р.

28. Кв., пл. 27,2 кв. м., к/н: 50:21:0060103:11336, адрес: МО, Ленинский г. о., дер. Мисайлово, мкр. Пригород Лесное, ул. Современников, д. 7, кв. 274. П.1398-ПТ от 25.08.26. Собств.: Вязьмина Е. Н. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 489 080,00р.

29. Кв., пл. 130,3 кв.м, к/н: 50:11:0020110:2014, адрес: МО, Красногорский м/р, г. п. Нахабино, д. Нефедьево, ул. Артековская, д. 8, корп. 1, кв. 8. П.1395-ПТ от 25.08.26. Собств.: Аверьянова С. Ю. Взыск: Банк ВТБ ПАО. Цена: 10 839 200,00р.

30. Кв., пл. 51кв.м., к/н: 50:21:0030210:29605, адрес: МО, Видное, п. Битца, мкр. Южная Битца, ул. Ботаническая, д. 11, кв. 490. П.1348-ПТ от 06.08.26. Собств.: Мамаризоев Б. А. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 7 867 006,70р.

31. Кв., пл. 52,7 кв. м., к/н: 50:21:0060103:2945, адрес: МО, Ленинский р-н, с/п Молоковское, д. Мисайлово, д. 2, кв. 265. П.1352-ПТ от 06.08.26. Собств.: Даудов С. Р. Взыск: Банк ВТБ ПАО. Цена: 6 469 795,40р.

32. Кв., пл. 85,1 кв. м., к/н: 50:21:0090106:3191, адрес: МО, Ленинский г/о, д. Дрожжино, ул. Новое шоссе, д. 7, корп.2, кв. 168. П.1366-ПТ от 12.08.26. Собств.: Рашидзаде М.Б. оглы. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 10 800 100,00р.

33. Кв., пл. 80,4 кв. м., к/н: 50:21:0000000:12019, адрес: МО, го. Ленинский, г. Видное, пр-д Битцевский, д. 5, кв. 74. П.1365-ПТ от 12.08.26. Собств.: Грабовский В. Я. Взыск: ПАО Транскапиталбанк. Цена: 9 112 000,00р.

34. Кв., пл. 52,6 кв. м., к/н: 50:21:0060310:5583, адрес: МО, г. Видное, д. Коробово, ул. Взлетная, д. 2, кв. 404. П.1341-ПТ от 30.07.26. Собств.: Насирова Э. Р. Кызы. Взыск: Банк ВТБ ПАО. Цена: 5 665 080,00р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://www.fabrikant.ru/, https://torgi-pt.ru/ и по адресу: г. Москва, вн. тер. г. м/о Марьина Роща, ул. Образцова, д. 14, пом. 1Д/1, ТЕЛ.: +7 933 202-40-20.