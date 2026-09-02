Многие из нас, заметив в ванной или на кухне стремительно перемещающееся серебристое существо, пугаются и задаются вопросами: что это за насекомое, откуда оно взялось и представляет ли угрозу для здоровья. Оказывается, перед нами чешуйница — одно из древнейших созданий на планете, соседствующее с человеком на протяжении тысячелетий. О том, почему эти создания облюбовывают городские квартиры, чем они опасны и как от них избавиться, корреспонденту REGIONS рассказал заместитель руководителя подмосковной управляющей компании Роман Балагуров.

Кто такая чешуйница и что она ищет в вашем доме

Чешуйница, которую иногда называют сахарной, представляет собой бескрылое насекомое с продолговатым серебристым тельцем длиной от 5 до 15 миллиметров, напоминающее миниатюрную рыбку. Она принадлежит к древнейшему отряду щетинохвосток, существующему на Земле более 300 миллионов лет — ещё со времен динозавров. В человеческие жилища она проникает через вентиляционные каналы, щели в стенах, с продуктами или старыми вещами, принесёнными из сырых подвалов, где эти насекомые нередко размножаются в больших количествах.

Идеальные условия для чешуйницы — тёплые, тёмные и влажные места с температурой от +20 до +28 градусов и влажностью воздуха 75–90%. Именно поэтому чаще всего их можно встретить в ванных комнатах, туалетах, на кухнях и в кладовках — там, где сырость и тепло создают благоприятную среду.

Представляют ли чешуйницы опасность для человека

Эксперт успокаивает: чешуйницы абсолютно безвредны для людей и домашних питомцев. Они не кусаются, не являются переносчиками инфекций и не повреждают мебель. Однако их присутствие может обернуться материальным ущербом, поскольку эти насекомые питаются органическими веществами, содержащими крахмал и сахар: бумагой, книгами, обоями, картоном, крупами и даже некоторыми тканями. Поэтому, если популяция разрастается, стоит принимать меры, чтобы не допустить порчи вещей и продуктов.

Три шага к избавлению от незваных гостей

Специалист советует не паниковать при обнаружении чешуйниц — проблема вполне решаема. Первое и самое важное — снизить уровень влажности в помещении. Регулярное проветривание ванной и туалета, установка вентилятора, тщательное вытирание поверхностей и устранение протечек труб лишают насекомых комфортной среды обитания. Второй шаг — лишить их источников питания: хранить сыпучие продукты в герметичных контейнерах, не оставлять хлебные крошки, своевременно выносить мусор и избавляться от старых газет, книг и картонных коробок, которые служат для них пищей и убежищем. Третий — при необходимости использовать липкие ловушки, инсектицидные аэрозоли или порошки на основе диатомитовой земли, а в запущенных случаях вызывать специалистов по дезинсекции.

Профилактика: проще, чем борьба

Чтобы чешуйницы не появлялись вновь, следует регулярно поддерживать сухой и чистый микроклимат. Полезно заделать щели в стенах и полу, установить решётки на вентиляционные отверстия. Если же насекомые продолжают появляться, несмотря на все усилия, возможно, проблема кроется в общедомовых коммуникациях или подвале — тогда стоит обратиться в управляющую компанию для проверки.

«Если вы создадите в квартире сухой и чистый микроклимат, чешуйницы уйдут сами. Это главный и самый безопасный способ борьбы», — подчёркивает Роман Балагуров.

Таким образом, чешуйницы — это не страшные хищники, а скорее индикаторы нарушения микроклимата в доме. Они не угрожают здоровью, но могут причинить вред имуществу. Грамотная профилактика и поддержание чистоты и сухости помогут навсегда забыть об их существовании, не прибегая к агрессивной химии.