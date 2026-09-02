В Наро-Фоминском перинатальном центре проведут репродуктивную диспансеризацию для женщин

Наро-Фоминский перинатальный центр проведет репродуктивную диспансеризацию для пациенток в возрасте от 18 до 49 лет, при себе им нужно иметь полис ОМС. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Это не просто формальность, а реальная возможность убедиться в своем благополучии или вовремя принять необходимые меры. Помните: забота о себе – это первый шаг к здоровью вашей семьи», — отметила заведующая женской консультацией Наро-Фоминского перинатального центра Светлана Гордеева.

Программа позволит своевременно выявить или начать профилактику заболеваний репродуктивной системы на ранних стадиях. В нее входят консультация акушера-гинеколога, лабораторные исследования (мазки на флору и онкоцитологию), маммография для пациенток старше 40 лет, а также УЗИ-диагностика при наличии показаний.

Записаться на прием можно по единому телефону колл-центра: 8-800-550-30-03.

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