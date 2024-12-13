Подмосковье признали «отличником» по итогам рейтинга регионов по исполнению нацпроекта «Экология»
Фото: [Медиасток.рф]
Подмосковье вошло в число «отличников» по итогам экорейтинга регионов России по исполнению национального проекта «Экология». Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Субъекты РФ распределили по федеральным округам и оценили их работу по ряду критериев. Так, обращали внимание на качество реализации федеральных проектов в сфере экологии. Кроме того, были опрошены жители регионов.
В результате среди всех субъектов были определены лидеры — так называемые «отличники». Это регионы, где были достигнуты все показатели и зафиксированы положительные отзывы жителей. В их число вошло Подмосковье.
Также были определены «хорошисты», «середнячки» и «проблемные» регионы.