Прокурор Подмосковья провел прием представителей бизнес-сообщества в Реутове

Прокурор Московской области Сергей Забатурин совместно с исполняющей обязанности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Натальей Чудаковой провели прием представителей бизнес-сообщества в Реутове и рассмотрели жалобы предпринимателей региона. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

Так, например, фермер из Красногорска обратилась с жалобой на неправомерный отказ органа местного самоуправления в предоставлении земельного участка в собственность без проведения торгов. Кроме того, в рамках приема генеральный директор компании из Мытищ пожаловался на отказ администрации в выкупе земли и не только. По итогам встречи будут организованы проверки, их результат проконтролирует прокурор.

Забатурин и Наталья совместно с прокурором города Алмазом Багаутдиновым, главой округа Алексеем Ковязиным, представителями налоговой службы, полиции, МЧС и других ведомств также провели встречу с местными предпринимателями в формате круглого стола. Участники обсудили порядок проведения проверок, вопросы профилактических мероприятий, применение системы налогообложения и не только.

«Защита прав добросовестного бизнеса — один из приоритетов надзорной деятельности. Любое неправомерное ограничение свободы предпринимательства не должны оставаться без принципиальной реакции прокуратуры», — отметил Сергей Забатурин.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.