Школьники Подмосковья за месяц собрали более 600 кг пластиковых крышечек

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

Подмосковные школьники за месяц собрали более 600 килограммов пластиковых крышечек, передает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Сбор вторсырья проводился в рамках проекта «Добрые крышечки». На переработку собранные крышечки отправили с помощью регионального оператора Воскресенского кластера.

Больше всего вторсырья собрали учащиеся и учителя школы №52 Люберец — более 450 бутылок и свыше двадцати пакетов.

Средства, полученные в результате сбора и переработки крышечек, направили благотворительному фонду «Волонтеры в помощь детям-сиротам». На них закупили реабилитационное оборудование.