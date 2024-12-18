Сотню кровель очистили от снега с начала зимы в Подмосковье

Около ста кровель было очищено от снега и наледи в Подмосковье с начала зимнего периода, передает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Как напомнили в ведомстве, УК региона обязаны очищать кровли от снега регулярно, чтобы его слой не превышал 30 сантиметров. Если на кровле имеются рулонные конструкции, снег и сосульки убирают только вдоль периметра.

«Просим жителей с пониманием относиться к проводимым работам, соблюдать осторожность, а также по возможности содействовать коммунальным службам — распарковывать дворы, не заходить за установленные ограждения», - отметили в министерстве.

Если на крыше образовался большой слой снега, следует сообщить об этом в УК. Если организация не реагирует на сообщения, нужно обратиться в территориальный отдел министерства.