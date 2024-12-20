Сотрудники регионального оператора в Кашире спасли щенят, найденных возле мусорных баков

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

Сотрудники регионального оператора Каширского кластера спасли двух щенят, которые были обнаружены на контейнерной площадке, передает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Животных обнаружили во время вывоза мусора в Богатищево-Епишино. Щенята находились под крышей контейнерной площадки и дрожали от холода.

Сотрудники решили помочь животным и опубликовали информацию о них в социальных сетях. Вскоре откликнулись неравнодушные люди, и щенятам нашли новый дом.