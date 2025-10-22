Стрелки из Подмосковья одержали победу в командном зачете первенства России

Представители Подмосковья завоевали семь медалей и заняли первое общекомандное место на первенстве России по стрельбе из пневматического оружия среди юношей и девушек до 17 лет, им удалось получить три серебряные и четыре бронзовые награды. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, например, Сергей Труфанов (Наро-Фоминск) стал серебряным призером в личном первенстве среди юношей в упражнении «пневматический пистолет, 10 метров», Вадим Комаров, Артем Швецов (Наро-Фоминск) и Александр Костенко (Краснознаменск) – в командных соревнованиях в упражнении «пневматический пистолет, 10 метров».

Соревнования прошли в Ижевске, их организовали в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.