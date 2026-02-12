Строительство нового детсада на 300 мест завершится в Ленинском округе в марте 2026 года

В марте текущего года в Ленинском округе планируется завершить строительство нового детсада на 300 мест. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Объект возводится на территории ЖК «Первый Донской» в деревне Сапроново. Площадь трехэтажного здания составляет около 4,3 тыс. кв. м. Степень готовности детсада — 95%.

В учреждении обустроят групповые ячейки для воспитанников в возрасте от двух до семи лет, физкультурный и музыкальный залы, хозяйственные помещения. На прилегающей территории разместят игровые и спортивные комплексы, установят теневые навесы, высадят кустарники.

