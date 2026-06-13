Лекарства от ВИЧ скупают иначе: как 89 тысяч пациентов могут остаться без лекарств и кто заплатит за экономию

Федеральный центр закупил на 89,6 тыс. курсов антиретровирусной терапии меньше, чем годом ранее, при почти неизменном бюджете. Эксперты фиксируют перераспределение средств в пользу более дорогих комбинированных схем и предупреждают о возможной нагрузке на регионы, пишет Коммерсантъ .

Ключевые показатели закупочной кампании

Эксперты группы «Здравресурс» проанализировали итоги закупок антиретровирусной терапии, организованных ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекобеспечения граждан» Минздрава. Согласно полученным данным, на 2026 год приобретено 673,4 тыс. годовых курсов лечения ВИЧ-инфекции. Это на 89,6 тыс. курсов уступает показателю предыдущего периода, когда объем достигал 762,9 тыс. При этом финансирование практически не изменилось: на закупку направлено 38,26 млрд рублей против 38,88 млрд рублей годом ранее.

Сдвиг в сторону дорогостоящих схем

Аналитики объясняют снижение количественных объемов изменением самой структуры лекарственного обеспечения. Федеральный центр сделал акцент на увеличении закупок современных комбинированных схем и препаратов, отличающихся высокой стоимостью годового курса. Крупнейшей расходной статьей стали средства на основе элсульфавирина. На монотерапию «Элпида» и комбинированный препарат «Элпида Комби» выделили 10,32 млрд рублей, что составляет 27% всех затрат на антиретровирусную терапию. Суммарно закуплено 147,1 тыс. годовых курсов этих лекарств — на 28 тыс. курсов больше, чем годом ранее.

Для сравнения, на долутегравир («Тивикай») направили 8,44 млрд рублей, а объем его закупок увеличился на 10 тыс. курсов, достигнув 162,1 тыс.

Сокращение доступных позиций и ценовые колебания

Одновременно зафиксировано резкое уменьшение закупок ряда более доступных препаратов. Объем эфавиренза в дозировке 600 мг снизился на 42,3 тыс. курсов, дарунавира 800 мг — на 22,5 тыс., атазанавира 300 мг — на 15,5 тыс. курсов. По подсчетам специалистов, общее падение по таким позициям составило почти 155 тыс. курсов. Кроме того, эксперты обратили внимание на подорожание отдельных наименований. Цены на этравирин, дарунавир и эфавиренз выросли после того, как первые закупочные процедуры по этим позициям признали несостоявшимися, а контракты впоследствии заключили по более высоким расценкам.

Региональный аспект

В «Здравресурсе» предупреждают, что уменьшение федеральных закупок способно усилить давление на бюджеты субъектов. Эксперты напоминают, что в 2025 году совокупные федеральные и региональные поставки обеспечили пациентов более чем 805 тыс. годовых курсов терапии, тогда как федеральные закупки на 2026 год предусматривают значительно меньший объем.