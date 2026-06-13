Академик Кондратьев точно указал, откуда дроны ВСУ летят на Краснодар и Волгоград

Максим Кондратьев считает, что БПЛА по Краснодарскому краю шли из Одесской области в обход Крыма, а Волгоград атаковали с территории Харьковской области. Об этом пишет РГ.

Атака на южные регионы

В ночь на субботу украинские беспилотники совершили налет на Темрюкский район Краснодарского края. После падения обломков сбитых аппаратов вспыхнул пожар на морском терминале, в результате чего один человек погиб и трое получили ранения. Одновременно с этим атаке дронов подверглась Волгоградская область. Там возгорание зафиксировали на объекте промышленной инфраструктуры в Котовском районе, а также на окраине лесного массива «Шакинская дубрава» в Кумылженском районе.

Вероятные маршруты запуска

Основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев в разговоре с aif.ru высказал предположение о точках старта задействованных аппаратов. По его оценке, дроны, бившие по Краснодарскому краю, с высокой вероятностью были отправлены из Одесской области. Эксперт пояснил, что эти беспилотники вынуждены огибать Крым морским путем, поскольку полуостров прикрыт чрезвычайно мощными системами противовоздушной обороны, делающими прямой пролет невозможным. Миновав полуостров, они двигаются дальше в направлении Кубани.

Что касается Волгограда, то его, как полагает Кондратьев, атаковали с территории Харьковской области. Специалист подчеркнул, что расстояние между этими точками составляет около шестисот километров по прямой, и данная дистанция находится в пределах досягаемости современных дронов.