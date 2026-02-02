Губернатор Подмосковья подвел итоги первого учебного полугодия в школах

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках совещания с правительством региона и главами округов подвел итоги первого полугодия в школах региона.

«Обсудим, где наши дети участвуют, как идет внедрение математических классов — такая задача была поставлена как на федеральном уровне, так и у нас, на региональном. Масштаб и охват имеют принципиальное значение, поэтому сегодня в проекте „Математические классы Подмосковья“ участвуют почти 50 тыс. детей, 2 тыс. классов с 1-го по 10-й. Ну и, конечно, в этом году серьезные изменения ждут ребят, которые заканчивают 9 класс», — сказал губернатор.

В проекте «Математические классы Подмосковья» участвует 741 школа. Почти 1,5 тыс. учителей прошли переподготовку. Планируется привлечь к проекту еще около 20 тыс. учащихся.

Министр образования Подмосковья Ингрид Пильдес отметила важность повышения образования и по другим дисциплинам. По ее словам, на базе Физтех-лицея им. П. Л. Капицы в Долгопрудном открыли Центр естественно-научного образования «Спектр». Подмосковье активно включилось в федеральный проект «Наука в регионах». В нем 109 школ, 300 учителей проходят переподготовку.

«Хотим, чтобы уже в следующем году открывались новые классы углубленной направленности, прежде всего по химии. У нас работают профильные предпрофессиональные 10-11 классы. Реализуем модель „школа + вуз + предприятие“, выстраивая индивидуальный образовательный маршрут ребенка с учетом его дальнейшей профессиональной деятельности», — рассказала министр.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Шешин ]

Подмосковье стало пилотным регионом в федеральном проекте. В его рамках 9-классникам, которые планируют поступать в колледжи, необходимо сдать экзамены только по двум обязательным предметам — русскому языку и математике. При этом в колледжах увеличили число бюджетных мест с 19 тыс. до 25 тыс.

Совместно со «СберОбразованием» в Подмосковье реализуют пилотный проект по подготовке школьников к ОГЭ по математике. Для детей, которые находятся в зоне риска организуют персональное сопровождение, очные занятия, вебинары.

«В партнерстве со СберОбразованием разработали проект, который предполагает дополнительное внимание ребятам, чья успеваемость оставляет желать лучшего. Их готовят к выпускным экзаменам, переводным контрольным работам. Это очень полезное, важное дело», — отметил губернатор.

С 1 сентября в школах Подмосковья начнут проводить киберуроки, направленные на повышение цифровой грамотности. В пилотный проект вошли 200 школ. Для 55 тыс. ребят с 1 по 11 классы будут проводить занятия по коммуникации в месенджерах, цифровой гигиене и грамотности, созданию цифровых продуктов. С апреля начнется обучение учителей.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев озвучил предложение о вводе информатики в начальных классах школ.