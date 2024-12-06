УК Подмосковья оштрафовали почти на 15 млн рублей за нарушения в работе с начала года

С начала 2024 года подмосковные управляющие компании были оштрафованы на 14,7 миллиона рублей за нарушения в работе, передает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В общей сложности, с января в адрес организаций вынесли свыше полутора тысяч постановлений о привлечении к административной ответственности. Чаще всего фиксировались такие нарушения, как ненадлежащее состояние территорий, нарушения в содержании детских и спортивных площадок, несоблюдение требований в области обращения с отходами.

Большая часть нарушений уже устранена — свыше 80%. Остальные находятся в работе.

Кроме того, в рамках подготовки жилых домов к отопительному периоду инспекторы министерства проверили свыше 30 тысяч зданий. Помимо этого, было проведено семь внеплановых проверок в отношении УК.