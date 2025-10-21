В Подмосковье запустили пять новых автобусов до станции метро «Щелковская»

В Подмосковье запустили пять новых автобусов большого класса на маршруты до станции метро «Щелковская». Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, четыре новых автобуса вывели на маршрут № 361 «Фрязино — Москва (м. Щелковская)». Еще один — на маршрут № 320 «Черноголовка — Москва (м. Щелковская)».

Новые автобусы — модели ЛиАЗ 529265-03. Оплатить проезд в них можно транспортными, социальными и банковскими картами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о передаче 20 новых автобусов компании АО «Мострансавто».