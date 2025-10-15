Андрей Воробьев: новые автобусы передали компании «Мострансавто»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев передал АО «Мострансавто» 20 новых автобусов ЛиАЗ. Об этом он рассказал в своих соцсетях.

«Сегодня передали «Мострансавто» 20 новых автобусов ЛиАЗ. Уже завтра они выйдут на маршруты в Балашихе, Подольске, Щелково, Орехово-Зуево и других округах — там, где обновление транспорта особенно востребовано», - сообщил губернатор.

Воробьев отметил, что передача новых автобусов является частью масштабной программы модернизации, реализуемой при поддержке Минпромторга и Правительства РФ.

«Всего в этом году на линии выйдет 428 новых автобусов — уже 264 работают, сегодня добавились еще 20, а до конца ноября поступят оставшиеся 144. Все автобусы — отечественные: ЛиАЗ, ГАЗ, Волгабас», - рассказал глава региона.

Фото: [ t.me/vorobiev_live ]

Он отметил важность регулярного обновления автопарка. По его словам, регион растет, и пассажиропоток увеличивается. За три года он вырос на 20%. В 2024 году в регионе было зафиксировано почти 800 млн поездок. При этом рост продолжается.

Губернатор добавил, что работа по повышению комфортности поездок ведется в трех направлениях. Так, в области запускают новые маршруты и сокращают интервалы. Это особенно важно для жителей, добирающихся до станций метро, МЦД и ж/д. Также активно внедряют цифровые решения, в том числе системы «антисон» и электронные путевые листы. Кроме того, проявляют заботу о сотрудниках — водителях, механиках, диспетчерах.

«Их труд — основа стабильной работы общественного транспорта. Спасибо каждому за пунктуальность и заботу о пассажирах — каждый день вы делаете наше Подмосковье ближе и удобнее. Сегодня на маршрутах Подмосковья — около 8 тыс. автобусов и более 15 тыс. водителей. Мы делаем все, чтобы эта система работала четко, надежно», - заключил губернатор.

