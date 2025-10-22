В Подмосковье зарегистрировали более 20 тыс. субъектов МСП

По итогам третьего квартала 2025 года число субъектов малого и среднего предпринимательства в Подмосковье выросло на 20,3 тыс., по сравнению с прошлым годом их количество увеличилось на 15,5 тыс. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.