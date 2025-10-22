В Подмосковье зарегистрировали более 20 тыс. субъектов МСП
Мининвест: более 20 тыс. субъектов МСП зарегистрировали в Подмосковье
Фото: [Министерство инвестиций, промышленности и науки МО]
По итогам третьего квартала 2025 года число субъектов малого и среднего предпринимательства в Подмосковье выросло на 20,3 тыс., по сравнению с прошлым годом их количество увеличилось на 15,5 тыс. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«По итогам сентября количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Подмосковье составляет 462,6 тыс.», — отметила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
В ведомстве уточнили, что подмосковные предприниматели развивают сферы машиностроения, медицины и образования, информационных технологий, услуг и туризма и многие другие. Напомним, что узнать подробнее о поддержке бизнеса можно на инвестиционном портале Московской области.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.